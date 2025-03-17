Ticaret Bakanlığı'ndan 11 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi

İHA

Ticaret Bakanlığı'nca Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla yapılan denetimler sürüyor.

11 ilde de bugün eş zamanlı denetimler gerçekleştirildi.

Denetim yapılan illerden birisi İzmir oldu.

RAF-KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceleyip gramaj kontrolü yaptı.

İzmir'de Ramazan Bayramı öncesi marketlere yönelik haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıldı.

HER BİR AYKIRI EYLEM İÇİN 1,4 MİLYON TL'YE VARAN CEZA

Tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığı tespit edilen tüm gıda işletmelerine, her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezasının uygulanacağı belirtildi.

FAHİŞ FİYAT GÖZETİM ALTINDA

İzmir Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ramazan ayı içerisinde kentimizde vatandaşlarımızın hem fahiş fiyata hem de haksız rekabete konu olabilecek eylemlerden dolayı herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması adına hızlı tüketim malları toptancıları ile marketler ve birçok sektör yakın izleme ve denetime tabi tutulmuştur. Yapılan denetimler sonucunda, Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yaptığını tespit ettiğimiz toptancı, market ve tüm işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmekte ve Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır.

MEVZUATA AYKIRI FİYAT ETİKETİNE 3 BİN 149 LİRA CEZA

Ayrıca fiyat etiketi yönünden de mevzuata aykırı her ürün için de Müdürlüğümüzce 3 bin 149 TL idari para cezası uygulanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

İFTAR HENÜLERİ DENETLENİYOR

Açıklamanın devamında, Ramazan ayında, lokanta ve restoranlarda iftar için oluşturulan menülerin de denetlenmekte olduğu, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her aykırılık için idari yaptırımın uygulandığı aktarıldı.

İZMİR'DE İKİ AYDA 6 MİLYON TL ÜZERİNDE CEZA UYGULANDI

Öte yandan, İzmir'de yılın ilk iki ayında 6 binin üzerinde işletmede yaklaşık 150 bin ürünün haksız fiyat ve fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlendiği, 6 milyon TL'nin üzerinde idari para cezasının uygulandığı belirtildi.

Vatandaşlara ise haksız ve fahiş fiyat artışları yapan işletmeleri, bakanlığa veya il müdürlüğüne bildirmeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.

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