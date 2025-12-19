Ticaret Bakanlığı’ndan 2025’te ihracatçılara 32,6 milyar TL’lik rekor destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’nin ihracat hacmini artırmak ve küresel pazarlarda rekabet gücünü güçlendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatçılara yönelik sağlanan destekler her geçen gün çeşitlenerek devam ediyor.

Finansmandan pazarlamaya, markalaşmadan dijitalleşmeye kadar geniş bir yelpazede sunulan bu destekler, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın yakın takibi ve koordinasyonunda yürütülüyor.

Göreve geldiği günden bu yana sektör temsilcileri ile birebir temas kurduğu ve çalışmaları yaptığı sektörel istişarelerle yürüttüğü bilinen Bolat, özellikle Türk markaların globalde güçlenmesi konusuna özel önem veriyor.

İHRACATÇIYA UÇTAN UCA DESTEK MEKANİZMASI KURULDU

Bakanlıktan Ensonhaber’e verilen bilgiye göre, farklı sektörlerde faaliyet gösteren ihracatçı firmalara yönelik, yurt dışı pazarlara girişlerinden, pazarda tutunmalarına, küresel marka olma süreçlerinden, kurumsal yapılanmalarına kadar uçtan uca bir destek mekanizması kuruldu.

Kurgulanan bu mekanizmada, markalaşma programları ve desteklerle birlikte Türk firmaların küresel ekonomide güç kazanması için Bakanlık tarafından titiz bir çalışma yürütülüyor.

Bu kapsamda 2025’te 20 bin 375 ihracatçı firmaya 25,5 milyar TL, hizmet ihracatında faaliyet gösteren 2 bin 61 firmaya ise 7,1 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildi.