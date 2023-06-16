Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticarette siparişleri iptal edenlere uyarı Kamuoyunda e-ticarette siparişleri gerekçesiz iptal eden firmalar sorunu dillendiriyordu. Ticaret Bakanlığı konuya el attı, denetim ve inceleme başlattı.

AA

Tüketici e-ticaret üzerinden bir sipariş verdiğinde, döviz kurundan dolayı ürünün fiyatı arttığı için firmalar gerekçe göstermeden siparişi tek taraflı iptal etmeye başladı.

Siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edilmesi, siparişin verene bir haksızlık olarak ortaya çıkıyor.

Teknoloji ile birlikte artan e-ticaret sitelerinde yaşanan bu gelişmeler tüketicileri zor durumda bırakıyor.

Şikayetler arttı

Geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Bakanlığa intikal eden başvurularda, yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandı.

Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine, harekete geçti.

Bu tür işlemleri yapan firmaları, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyardı.

Tüketicinin hakkı güvence altında

Tüketicilerin, satıcı veya sağlayıcıyla sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri ile cayma ve teslime ilişkin haklarının önemli olduğu vurgulanan açıklamada, bu hakların Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alındığı bildirildi.

5 ayda 9,3 milyon idari para cezası uygulandı

Açıklamada, 2022'de 46 firmaya toplam 41 milyon 280 bin 656 lira, 2023’ün ilk 5 ayında ise 6 firmaya toplam 9 milyon 252 bin 704 lira idari para cezasının uygulandığı bilgisi verildi.

"İdari yaptırım uygulanacak"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: