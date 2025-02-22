Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat artışıyla mücadelede yeni adım

AA

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat artışlarıyla mücadeleye etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, fahiş fiyat uygulamasıyla mücadele kapsamında geliştirdikleri "Haksız Fiyat Bildirimi" uygulamasına yeni modüller eklendiğini duyurdu.

Yeni uygulamayla haksız fiyat artışlarıyla mücadelede vatandaşları sürece daha aktif dahil edilecek.

Uygulama sayesinde, tüketiciler karşılaştıkları fahiş fiyatları hızlı ve kolay bir şekilde şikayet edebilecek, ilgili merciler anında harekete geçebilecek.

VATANDAŞLAR RAPOR EDECEK

Vatandaşlar, uygulama sayesinde karşılaştıkları olumsuz anında rapor edebilecek.

Vatandaşlar bu uygulamayla karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında bildirebiliyor.

AMAÇ HIZLI AKSİYON ALMAK

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yenilikçi uygulamayla hızlı aksiyon alınmasının hedeflendiği belirtildi:

Ticaret Bakanlığı olarak, günümüz ekonomik ortamında yaşanan gelişmeler neticesinde, tüketici mağduriyetlerinin önüne geçebilmek amacıyla geliştirmiş olduğumuz 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi Mobil Uygulamasına' yeni modüller eklenerek, yenilikçi bir mobil uygulama ile vatandaşlarımızın karşılaştıkları haksız fiyat artışlarını anında ve etkili biçimde bildirip, hızlı aksiyon alınmasına imkan sağlanması amaçlanmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZ OLUMSUZLUKLARI KOLAYLIKLA RAPOR EDEBİLECEK"

Uygulamayla tüketicinin mağdur edilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilirken, aynı zamanda vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebileceklerinin de altı çizildi:

Ticaret Bakanlığı olarak HFA Mobil Uygulaması kullanımının yaygınlaşması sayesinde, bazı işletmelerin haksız fiyat artışları yoluyla tüketicileri mağdur etmesinin önüne geçmek ve şeffaf, adil bir ticari ortamın oluşmasına destek olmak amaçlanmaktadır.

HFA Mobil Uygulamasının kullanıcı dostu ara yüzü sayesinde, vatandaşlarımız yaşadıkları olumsuzlukları kolaylıkla rapor edebilecek, ilgili bilgiler titizlikle kayda alınarak, hızlıca yetkili mercilere iletilmesi sağlanacaktır. Bildirilen her olay detaylı bir biçimde incelemeye alınacak ve gerekirse diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde vatandaşlarımızı mağdur eden tüm hususlara hassasiyetle müdahale edilmesine imkan sağlanacaktır.

"HEDEF, ADİL PİYASA REKABETİNİN SAĞLANMASI"

HFA Mobil Uygulamasının adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda önemli bir adım olacağı da vurgulandı. Uygulamaya girişler e-devlet hesapları üzerinden yapılıyor:

Öte yandan, HFA Mobil Uygulaması tüketici haklarının korunması ve adil piyasa rekabetinin sağlanması hususunda da önemli bir adım olacaktır. Vatandaşlarımızın uygulama üzerinden yapacakları bildiriler sayesinde, haksız fiyat artışlarının tespit edilip önüne geçilmesi yanında, sektörler genelinde daha sağlıklı fiyat politikalarının benimsenmesi de mümkün olacaktır.

UYGULAMA NASIL İŞLEYECEK?

Haksız Fiyat Bildirimi Mobil Uygulamasına mobil uygulama mağazaları Apple Store ve Google Play üzerinden ulaşılabilmekte olup, mobil uygulamaya girişler e-Devlet hesaplarıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bildirimde bulunurken 5 adet fotoğraf yüklenmesi sağlanmış, konum ekleme özelliği eklenmiş ve açıklama alanı artırılmıştır.