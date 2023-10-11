Ticaret Bakanlığı'ndan ihracatta dahilde işleme izin belgelerine ek süre İhracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ek süre verildi.

AA

Ticaret Bakanlığınca, ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ek süre verileceği duyuruldu.

Bakanlığın hazırladığı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Değişiklik, tebliğin yayınlandığı tarihte yürürlüğe girdi.

Karar, 1 Ocak 2020 ile 11 Ekim 2023 arasında düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili alındı.

Ek izin süresi için ihracatçıların başvurusu gerekli

6 ay içinde Bakanlığa müracaatta bulunulması şartıyla başvurunun uygun görüldüğü tarihten itibaren belge orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ek süre verilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)