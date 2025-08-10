Ticaret Bakanlığı'nın market fiyatı uygulaması mobilde

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Market Fiyatı" mobil uygulamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bolat, "Market Fiyatı" mobil uygulaması sayesinde vatandaşların farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabileceklerini bildirdi.

FAHİŞ VE HAKSIZ FİYATLA MÜCADELE

Türk milletinin alın teri ve emeğinin karşılığını korumak, fahiş ve haksız fiyatlarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürmek için etkin adımlar atmaya devam ettiklerini vurgulayan Bolat, gelişen teknolojiyi, bu amaç doğrultusunda kullanarak, yeni nesil çözümlerle adil bir piyasa tesisi için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

MARKET FİYATLARINI KARŞILAŞTIRABİLECEK

Bolat, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) destek ve iş birliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının artık Google Play ve App Store'da vatandaşın hizmetinde olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

Bu uygulama sayesinde vatandaşlarımız, farklı marketlerdeki fiyatları görüp karşılaştırma ve böylece en uygun fiyatlı ürünlere ulaşma imkanı bulabilecektir. Fahiş fiyatla, haksız kazanç peşinde koşanlarla mücadelemizde, önemli bir ilerleme daha sağlanacaktır. Helal rızkın bereketi, ticarette adaletle yaşar. Ticarette adaleti tesis etmek için, tüm ilgili ve yetkili kurumlar olarak hep birlikte, üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah.

VATANDAŞ FİYATLARI KARŞILAŞTIRABİLİYOR

TÜBİTAK eliyle geliştirilen https://marketfiyati.org.tr ile zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı artık tüm vatandaşların erişiminde olacak. İnternet sitesiyle; meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri ve kahvaltılık, içecek, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı anlık olarak karşılaştırılabilecek, en uygun fiyat ile vatandaşlar kazançlı çıkacak.

7 MARKETİN TÜM FİYATLARI GÖRÜLÜYOR

Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı. Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında; A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK marketleri yer alıyor.