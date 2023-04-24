Ticari araçlara ÖTV indirimi esnafı sevindirdi Esnaf ve sanatkarlara özel açıklanan yine kararlar için ilk teşekkür TESK tarafından geldi.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi, Gemlikliklere hitaben yaptığı konuşmada esnafa yönelik müjdeler verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafa yönelik vergi muafiyet kapsamını genişleterek, esnafın ticari araçlarını yenilerken ÖTV ödemeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu:

Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.

Palandöken: Ticari araçlara ÖTV indirimi sevindirici

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Cumhurbaşkanının açıklamalarının ardından, kararı memnuniyetli karşıladıklarını aktardı.

Palandöken, kararın ekonomiye canlılık katacağını ve ticari akaryakıt için de aynı müjdeyi beklediklerini dile getirdi.

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"Kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ÖTV indirimi haberinin esnaf ve sanatkarlar camiası adına sevindirici olduğunu dile getiren Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni kararlarla ilgili düşüncelerini şöyle paylaştı:

Talebimiz üzerine ticari araçların değişimi için getirilen ÖTV indirimi esnaf ve sanatkarlar camiamız açısından olumlu. Bu müjdeli haber için başta Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kararın alınmasında emeği geçen tüm yetkililere esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyoruz. Aynı müjdeyi ticari araçlar için talep ettiğimiz akaryakıt için de bekliyoruz.

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