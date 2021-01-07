Ticari elektronik ileti yönetim sistemi vatandaşın kullanımında

Ticaret Bakanlığı’nın, tüketicilerin istenmeyen SMS, e posta ve sesli aramalar gibi iletilerle ilgili maruz kaldığı rahatsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla oluşturduğu sistem devreye girdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

“TÜM TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAYLARI TEK NOKTADAN GÖRÜLEBİLECEK”

İYS ile tüketiciler, verdikleri tüm ticari elektronik ileti onaylarını tek bir noktadan görebilecek, kontrol edebilecek ve reddetme hakkını kullanabilecek.

Bakanlık tarafından 150 bin adedin üstünde ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre, 31 Aralık 2020'de sona erdi.

SİSTEMDE ONAYLAMA SÜRESİ 16 ŞUBAT 2021’E KADAR SÜRECEK

Vatandaşlar, ticari elektronik iletilere ilişkin onaylarını bugünden itibaren 16 Şubat 2021'e kadar e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden kontrol edebilecek ve onay tercihlerini değiştirebilecek.

TÜKETİCİLER KONTROLLERİ HAZİRAN VE TEMMUZ ARASINDA YAPACAK

Ayrıca, 150 bin adet ve altında ticari elektronik ileti onayı olan hizmet sağlayıcılara mevcut onaylarını İYS’ye yüklemeleri için verilen süre ise 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek. Tüketiciler söz konusu onayları, 1 Haziran 2021-16 Temmuz 2021'de kontrol edebilecek.

Belirlenen sürelerde vatandaşlar tarafından ret hakkının kullanılmaması halinde, hizmet sağlayıcılar tarafından İYS’ye aktarılan veriler onaylı sayılacak.

TERCİH DEĞİŞİKLİĞİNDE SÜRE SINIRI YOK

Söz konusu süreler mevcut onayların kontrolüne ilişkin olup, bu tarihlerden sonra da tüketiciler diledikleri tarihte İYS üzerinden ticari elektronik ileti tercihlerini değiştirebilecek.