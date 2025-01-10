TİGEM 69 sözleşmeli ziraat mühendisi arıyor

AA

Kamu kurumlarında işe alımlarla ilgili ilanlara çıkılıyor.

Bunlardan biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) istihdam arayışına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TİGEM'in taşra teşkilatında 69 sözleşmeli ziraat mühendisi istihdam edilecek.

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacak.

BAŞVURU VE SINAVLAR

Başvurular, 19 Ocak'a kadar e-Devlet ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Giriş sınavının yazılı bölümü, 23 Şubat Pazar günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.

SINAV YERİ İÇİN

Sözlü sınav tarihi, yeri ve saati, TİGEM'in internet sayfasında (www.tigem.gov.tr) ayrıca ilan edilecek.