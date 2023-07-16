TİGEM'de safkan Arap koşu tayları satışa çıktı TİGEM, açık artırma ihale yolu ile 25 Temmuz'da tay satışı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

AA

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü 66 baş safkan Arap koşu tayı satışı gerçekleştireceğini duyurdu.

İşletmenin ihale ilanı Resmi Gazete'de yer aldı.

Tayların satışı, açık artırma usulüyle teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi, TİGEM'in Ankara'daki adresinde görülebilecek.

İşletmelere göre tay satış sayısı

Karacabey Tarım İşletmesine ait 31 baş, Anadolu Tarım İşletmesine ait 16 baş ve Sultansuyu Tarım İşletmesine ait 19 baş olmak üzere toplam 66 baş safkan Arap koşu tayı satılacak.

İhale tarihi

İhale 25 Temmuz saat 13.00'da Karacabey Atçılık Tesisleri'nde yapılacak.