TİM: Artık 'Made in Türkiye' logosu bir prestij göstergesi

TİM Başkanı İsmail Gülle online katıldığı toplantıda ihracat verilerini aktararak, rakamları artırmak için yapılacak çalışmaların Ar-Ge ve inovasyona dayandığını söyledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB) otomotiv sektöründe katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirerek ihracatı artırmak amacıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde "9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması"nın sonuçlarının açıklandığı bir toplantı düzenlendi.

“AR-GE VE İNOVASYONA DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, burada yaptığı konuşmada, artık üretimin tek başına yetmediğini dile getirerek, şunları kaydetti: "Pandemi nedeniyle konvansiyonel ticaretin şekil değiştirdiği, küresel ticarette korumacılık rüzgarları estiği, küresel değer zincirlerinin kısaldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu sebeple firmalarımızı hızlı karar alan, ayakları yere basan ve kusursuz iş çıkaran firmalara dönüştürmek zorunda olduğumuzun farkındayız. Firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor."

"ARTIK 'MADE İN TÜRKİYE' LOGOSU BİR PRESTİJ GÖSTERGESİ HALİNE GELDİ"

Ürünlerin marka değerini artırarak daha yüksek katma değere önem verilmesini vurgulayan Gülle, eylülde otomotiv sektörünün gerçekleştirdiği 2 milyar 600 milyon dolarlık ihracatla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5'lik artış sağladığını belirterek, "Otomotiv sektörünü aylık ihracat rakamlarında neredeyse her ay en üst basamakta görmekteyiz. Ülke sanayisinin dinamosu olan sektörümüz sadece kendisi için değil aynı zamanda tedarik sağladığı tüm sektörler için de önemli bir itici güçtür. Bizler dünyanın dört bir yanındaki üreticilerle sizlerin katkılarıyla kolayca rekabet edebilmekteyiz. Sizlerin emekleriyle bugün Türk ihraç ürünleri uluslararası pazarlarda fark yaratmaktadır. Artık 'Made in Türkiye' logosu bir prestij göstergesi haline gelmiştir." diye konuştu.

“ÜLKEMİZ İHRACATI YENİ REKORLARA KOŞMAYA DEVAM EDECEK”

Türkiye'nin artık teknolojiyi kullanan değil aynı zamanda tasarlayan ve üreten bir ülke konumunda olması gerektiğinin altını çizen Gülle, "Siz başarılı tasarımcılarımızın emekleriyle katma değerli ürünlerin ihracat hacmi artacak ve ülkemiz ihracatı yeni rekorlara koşmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.