TİM: Cumhuriyetin 98’inci yılında ihracattan dört Cumhuriyet rekoru geldi

TİM Başkanı Gülle, 20,8 milyar dolarlık ihracatla ekim ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorlarının üst üste kırıldığını belirtti.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'in (TİM) toplantısında ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Türk ihracatçısı, açıklanan verilere göre; ekim ayı, tüm zamanların aylık ihracatı, son 12 ay ve yılın ilk 10 ayı ihracat rekorları kırdı. Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü olan ekim ayında Türkiye’nin ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına ve Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre, yüzde 20,2’lik artışla, 20,8 milyar dolara ulaştı.

SON 12 AYIN 10’UNDA İHRACAT REKORU KIRILIRDI

Son 12 ayın 10’unda ihracat rekoru kırılırken, Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay da Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1’in üzerine çıktı.

TARİHİ BAŞARI

Son 12 ayda 200 milyar dolar ve aylık 20 milyar dolar eşiğini geçen ihracat ailesi, her ay olduğu gibi Cumhuriyetin ilanının 98’inci yıl dönümü olan ekimde de tüm zamanların aylık ihracatına gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı.

Yılın ilk 10 ayında, yüzde 34’lük artışla 181,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk ihracatçısı, son 12 ayda 215,7 milyar dolarla da yıllık 211 milyar dolarlık ihracat hedefinin üzerine bir kez daha çıkma başarısı gösterdi.

"ÇİFTE BAYRAM"

Cumhuriyetin 98’inci yılını gururla kutlandığı ekim ayında, her sektörün başarılı bir ihracat performansı sergilediğine dikkat çeken TİM Başkanı İsmail Gülle, “İhracatçılarımız, ulaşmış oldukları Cumhuriyet tarihi aylık ihracat rekoruyla, bizlere adeta çifte bayram yaşattılar. Ekim ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 20,2’lik artışla, 20,8 milyar dolar oldu. Bu rakamla beraber, tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, 20 milyar dolar sınırını bir kez daha aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı tescilledik. Gururla ifade ediyorum ki takvimin olumsuz etkisine rağmen bu rakam; tarihimizin en yüksek ihracat rakamı. Bu rekorla beraber, Ocak-Ekim dönemi ihracatımız 181,8 milyar dolara ulaştı. Son 12 ayda ise 215,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları şimdiden aştık. Öyle ki, Son 12 ayın 10’unda ihracat rekorları kırdık.

ORTA VADELİ PROGRAM’DAKİ HEDEFİ ŞİMDİDEN YAKALADIK

Böylelikle, Orta Vadeli Program’daki hedefimizi şimdiden yakalamış olduk. İhracat ailemizle iftihar ediyoruz. Yıl sonu hedeflerimiz için önemli bir kilometre taşını başarıyla geride bıraktık. Yıl sonu hedefimiz 211 milyar dolardı; mevcut ivme gösteriyor ki; bu rakamı rahatlıkla aşacak; hatta 220 milyar dolar seviyesini zorlayacağız. Bizler, “İhracatla Yükselen Türkiye” için aralıksız çalışmayı ve tüm hedeflerimizi birer birer gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz. İhracat, bir cumhuriyet projesidir. Cumhuriyetimizin ilk yılında 50,8 milyon dolar ihracat gerçekleştirirken, 50’nci yılda 1 milyar doları, 64’üncü yılda 10 milyar doları, 84’üncü yılda 100 milyar doları ve 98’inci yılda 215 milyar doları aşmayı başardık.” dedi.

“OTOMOTİV ZİRVEDE; 22 SEKTÖR İHRACATINI ARTIRDI”

Ekim ayında sektörlerin performanslarıyla ilgili bilgiler veren Gülle, “Tam 22 sektörümüzün ihracatını artırdı. 2,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Otomotiv sektörümüz ilk sırada yer alırken, (yüzde 10,6 düşüş), 2,3 milyar dolara ulaşan Kimyevi Maddeler sektörümüz ikinci, (yüzde 34,4 artış) ve 2,3 milyar dolara yaklaşan Çelik sektörümüz ise üçüncü oldu. (yüzde 108 artış) Bununla birlikte, ihracat birim fiyatımızda da oldukça pozitif bir ivme görmekteyiz. Birim ihracat değerimiz geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1,38 dolara yükseldi. Bu ay birim ihracat değerini en çok artıran sektörlerimiz, yüzde 72 artışla Gemi ve Yat, yüzde 68 artışla Çelik, yüzde 33 artışla Kimyevi Maddeler sektörlerimiz oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, ürünlerimizin değeri daha da artacak. Sektörel anlamda en dikkat çekici artışlar ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 1,2 milyar dolar artıran Çelik, 591 milyon dolar artıran Kimyevi Maddeler ve 344 milyon dolar artıran Demir ve Demir dışı metaller sektörlerimizde yaşandı. Hububat sektörümüz ise, 903 milyon doları aşan ihracatıyla tarihinin en yüksek rakamına erişti.” ifadelerini kullandı.

“İHRACATÇI SAYISI VE TL İLE YAPILAN İHRACAT ARTIYOR”

İhracata “merhaba’’ diyen firma sayısının da TL ile yapılan ihracatın da arttığına kaydeden Gülle, şöyle devam etti: “Ekimde tam 2 bin 477 firmamız, bu ay ilk kez ihracat yaparak ailemize katıldı. Yeni firmalarımız, ekim ayında 107 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Yılbaşından bu yana ihracat yapan firma sayısı ise 87 bini aştı. 10 ayda ilk kez ihracat yapan 15 bin 141 firmanın toplam ihracatı 2,6 milyar dolar oldu. Geçtiğimiz ay euro/dolar paritesinde yaşanan düşüşün ihracata etkisi negatif yönlü 180 milyon dolar oldu. Ancak yılın geneline bakıldığında, pozitif yönlü 3,6 milyar dolarlık bir etki olduğunu görüyoruz. Diğer yandan, yerel para birimleriyle ticaret, her geçen gün daha da önem kazanıyor.

TÜRK LİRASI İLE TİCARETİ DESTEKLİYORUZ

Türk Lirası ile açılan beyannamelere göre, 171 ülkeye toplam 6,6 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat gerçekleştirildi. 7 bin 389 firmamız ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. Firmalarımızı tebrik ediyorum. Karşılıklı ticarette yerel para birimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz.”