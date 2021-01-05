TİM: Dünya mal ticaretinde bu yıl ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız

TİM: Dünya mal ticaretinde bu yıl ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız

Bugün aralık ayı ihracat verilerinin paylaşılmasının ardından konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, 2021'de gelinmesi planlanan noktaya ışık tuttu.

Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre ihracat, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,97 artarak tüm zamanların en yüksek aylık ihracat değeri olan 17 milyar 844 milyon dolara ulaştı.

Konu ile ilgili konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Dünya mal ticaretinde bu yıl tarihimizde ilk defa yüzde 1 paya ulaşacağız. 2021'de de öncelikli hedefimiz bu payı korumak olacak." dedi.

HEDEF 184 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Gülle "Dünyada özel sektöre sağlanan desteklerin 2021'de de devam etmesiyle ticarette finansmanının en kolay sağlandığı yıllardan birini yaşayacağız." diyerek, yeni normalin ilk yılı olan 2021'de 184 milyar dolar ihracat hedeflediklerini belirtti.

"2020'DE AİLEMİZE KATILAN 18 BİN 123 FİRMAMIZ 3.57 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT YAPTI"

TİM Başkanı Gülle, "2020'de ailemize katılan 18 bin 123 firmamız 3.57 milyar dolarlık ihracat yaptı. 2021’de de ihracat ailesi büyümeye devam edecek." diye konuştu.