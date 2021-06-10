TİM: TL ile yapılan ihracat 5 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı

Geçtiğimiz yıl ivme kazanan dış ticaretin Türk Lirası ile yapılması çabası artarak devam ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, yılın ilk 5 ayında 2020'nin aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracatın yüzde 58 arttığını bildirdi.

İLK BEŞ AYDA TL İLE 25.5 MİLYARLIK İHRACAT YAPILDI

Gülle, TİM'in ihracat hedefine ulaşmak ve dünyada "Made in Türkiye" markasını güçlendirmek amacıyla çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü kaydederek, yılın ilk 5 ayında TL ile yapılan ihracat 25 milyar 500 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

"TL İLE İHRACAT YAPILAN ÜLKE SAYISI ARTIRILACAK"

Gülle, TİM'in ikili ticarette Türk lirasının kullanılmasını desteklemeye devam etmesinin, TL ile yapılan ihracatı ve ülke sayısını artırdığını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yılın ilk 5 ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre TL ile yapılan ihracat yüzde 58 artarak 25 milyar 500 milyon liraya ulaştı. TL ile ihracat, dünyanın farklı coğrafyalarındaki 200 ülke ve bölgeye yapıldı. Binlerce firmanın ihracatta TL'yi tercih etti.

TÜRK LİRASI İLE EN FAZLA İHRACAT IRAK'A

TL ile yapılan ihracatta ocak-mayıs döneminde ise ilk 5 ülke sırasıyla 4 milyar 400 milyon lirayla Irak, 1 milyar 750 milyon lirayla KKTC, 1 milyar 720 milyon lirayla Almanya, 1 milyar 360 milyon lirayla Suriye ve 1 milyar 320 milyon lirayla İtalya oldu. Mayıs ayında da TL ile geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 74 artışla 4 milyar 750 milyon liralık ihracat yapıldı. Ocakta 6 bin 235, şubatta 6 bin 159, martta 7 bin 175, nisanda 7 bin 628 ve mayısta ise 6 bin 335 firma ihracat işlemlerinde TL'yi tercih etti. İkili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edeceğiz."