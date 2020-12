TİSK: Ülkemizin ekonomik durumu göz önüne alınmalı

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır." dedi.

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yaptı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrim içi yapılan toplantıda, işveren heyetine başkanlık yapan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, salgın sürecinde hükümetin hızla hayata geçirdiği desteklerle işletmelerin ve çalışanların yanında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ve hükümetin diğer üyelerine salgın sürecindeki ilgi ve destekleri için teşekkür eden Koç, şöyle konuştu:

“BİRLİKTE HAREKET ETTİĞİMİZDE ALTINDAN KALKAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR YÜK OLMADIĞINI GÖSTERDİK”

"Sadece kamu paydaşları ile değil değerli işçi konfederasyonlarımızla da çok yakın çalıştığımız bir dönem yaşadık. Kamu, işveren ve işçi temsilcileri olarak birlikte hareket ettiğimizde altından kalkamayacağımız hiçbir yük olmadığını bir kez daha gösterdik. Bu vesileyle işçi konfederasyonlarımıza da gösterdikleri iş birliği ve dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Malumunuz bu süreçte sürekli değişen çalışma koşulları ve ekonomik dinamikler içerisindeyiz. Sürdürülebilir bir kalkınma vizyonu ile ülkemizin bu değişime uyum sağlaması için elimizden geleni yapmamız gereken bir süreçteyiz. Asgari ücretin bu dönemde de büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulamak isterim."

"HİZMET SEKTÖRÜNDEKİ TABLO GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Salgının getirdiği ekonomik olumsuzlukları en aza indirmek için hükümetin istihdamın korunması ve artırılması için verdiği desteklerin oldukça önemli olduğunu dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bu desteklere rağmen maalesef özellikle hizmet sektörünün salgından olumsuz etkilendiği gerçeği ortadadır. Asgari ücret, hizmet sektöründe yaşanan olumsuz tablo göz ardı edilmeden belirlenmelidir. Unutulmamalıdır ki niyet iyi olsa bile ani ve büyük ücret değişimlerinin uzun senelere yayılmış ciddi istihdam etkileri yaratabileceği geçmişte yaşanan deneyimlerle sabittir. Çalışanlara ödenebilecek 'en alt limiti' ifade eden asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumu ve işletmelerimize olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler tüm çalışma arkadaşlarımıza da aynı yönde sirayet edecektir. Bildiğiniz gibi asgari ücret yeni istihdam yaratılmasında etkili olduğu gibi yatırımcıların yatırım kararlarını da etkileyen en temel kriterlerdendir."

“GÜNCEL DURUMDA 1.3 MİLYON GENÇ İŞSİZİMİZ VAR”

Koç, tüm ülkelerde ilave istihdam yaratmanın hiç kolay olmadığına dikkati çekerek, "Yabancı yatırımcı çekmek hiç kolay değil. Bugün itibarıyla ülkemizde genel işsizlik oranı yüzde 13'lerde seyrederken, genç işsizliği ise yüzde 26,1. Güncel durumda 1.3 milyon genç işsizimiz var. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin sayısı bugün yüzde 30'luk oranla neredeyse 3.6 milyona ulaşmıştır. Üstelik bu gençlerin 655 bini yükseköğrenim ve 671 bini ise mesleki veya teknik lise mezunudur. Bir başka ifadeyle, her iki yükseköğrenim mezunu gençten biri işsizdir." dedi.

"KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEYİ DESTEKLİYORUZ"

Enflasyonun üzerinde artış gösteren asgari ücretle kayıt dışılığın artıp yüzde 32,9 seviyesine ulaştığına dikkat çeken Koç, şöyle devam etti:

"Yaşanan salgının yarattığı süreçle birlikte daha da artış eğilimi gösterebilecek kayıt dışılığın önüne geçmemiz şarttır. Kayıt dışı istihdamın bir puan düşürülmesinin bile ülke ekonomisine, büyümeye ve dolayısıyla istihdama çok ciddi katkısı olduğuna dikkat çekmek isterim. 1 puanlık kayıt dışılığın devletimize maliyeti yıllık 3.5 milyar liranın üzerindedir. Üzülerek söylüyorum ki 2021 yılı için belirlenecek asgari ücretin işverene maliyeti kayıt dışına yönelimin şiddetini de belirleyecektir. TİSK olarak kayıt dışı ile mücadeleyi destekliyoruz. Çalışma barışının, güçlü ekonominin en önemli belirleyicisi olduğunu ve bizler için çalışma hayatındaki uyumun siyaset üstü olduğunu belirterek, salgın sürecinde birlikte aldığımız ortak kararların yine ortak çıkarlarımız için uygulanmasını temenni ediyoruz."

"SON 5 YILDIR UYGULANAN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN BU YIL DA DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ve hükümetten bazı talepleri olduğunu belirten Koç, taleplerini şöyle sıraladı:

"Asgari ücret tespitinde, ülkemizin içinden geçmekte olduğu salgın sürecinin yarattığı olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam etmesini istiyoruz. Bu desteğin hiç olmadığı kadar önemli olduğunun ve yeni istihdam kapısı yaratılmasında kayda değer bir fayda sağlayacağının altını bir kez daha çiziyoruz. Bu suretiyle desteğin 2021'de de tüm işletmeleri eşit şekilde kapsayarak ve artarak devam etmesini talep ediyoruz. Yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası işveren payının 2021 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını, rekabet içerisinde olduğumuz çoğu ülkenin ve OECD ortalamasından oldukça yüksek olan ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin bu seviyelere çekilmesini istirham ediyoruz."

“ÜLKEMİZİN VE ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Koç, hükümetin de aldığı tedbirler ve sunduğu desteklerle birlikte salgın sürecinden en az hasarla çıkma temennisinde bulunarak, "Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi 'yeni nesil sendikacılık' anlayışımızla ülkemizin ve çalışanlarımızın yanındayız. Ortak fayda sağlayacak her türlü iş birliğine de her daim hazırız." dedi.