TİSK'ten asgari ücret değerlendirmesi

TİSK'ten yapılan açıklamada, dengeli bir asgari ücret belirlenmesinin her zamankinden daha önemli olduğu vurgulanırken, ücretlerden de vergilerin kademeli olarak kaldırılması istendi.

Türkiye, yeni yıl yaklaşırken asgari ücret gündemine kilitlendi.

Henüz pazarlıklar başlamasa da işçi ve işveren topluluklarının temsilcilerinden, konuya ilişkin açıklamalar geliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TİSK) da Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmaları öncesinde, konuya ilişkin bir açıklama yapıldı.

"VERGİLER KADEMELİ İNDİRİLSİN"

Komisyonda işverenleri temsil edecek olan TİSK, başta asgari ücret olmak üzere, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak indirilmesini istedi.

"DENGELİ BİR ÜCRET BELİRLENMELİ"

Dünya genelinde artan emtia fiyatları ile enerji ve taşıma maliyetlerinin birçok sektörü olumsuz etkilediği belirtilen açıklamada, "Bu nedenle, dönemin koşulları dikkate alınarak dengeli bir asgari ücret belirlenmesi her zamankinden çok daha büyük bir önem taşıyor." ifadelerine yer verildi.

"AKILCI BİR SEVİYEDE UZLAŞI SAĞLANACAK"

Önceliklerinin çalışanların refahı olduğu vurgulanan açıklamada, "Asgari ücret için, gerek küresel enflasyon gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek akılcı bir seviyede uzlaşı sağlanacağına inanıyoruz." ifadesi de yer aldı.