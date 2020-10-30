TKBB, üyesi bankaları depremden etkilenen müşterilerine destek olmaya çağırdı

Türkiye Katılım Bankalar Birliği, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası birlik üyesi bankalara, depremden etkilenen müşterilere yardımcı olmaları için tavsiyede bulundu.

Türkiye Katılım Bankalar Birliği (TKBB), İzmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası birlik üyesi bankalara, ödeme güçlüğü çeken müşterilerden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı gibi taleplerin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesini, çek ve senetlerin ödenememesi, geri ödemelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte oluşabilecek sorunların değerlendirilmesinde mücbir sebep halinin dikkate alınmasını tavsiye etti.

TAKDİRİ ÜYELERE AİT OLMAK ÜZERE, TAVSİYE NİTELİĞİNDE KARAR

TKBB'den yapılan açıklamada, TKBB Yönetim Kurulu 30 Ekim tarihli toplantısında, İzmir ilinde meydana gelen deprem felaketi sonrası, afetten etkilenen vatandaşlara destek olunması ve bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi konularının görüşüldüğü ve takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki bazı kararların alındığı belirtildi.

“TALEPLERİN İMKANLAR DAHİLİNDE DİKKATE ALINARAK HIZLI BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİRİLMESİNİ TAVSİYE EDİYORUZ”

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede kaynaklarımız dikkate alınarak, birliğimiz üyesi bankalarımıza, finansal hizmetlerin aksamadan sürmesi için tüm dağıtım kanallarımızdan kesintisiz hizmet sağlanması, fon kullandırım taleplerinin banka kaynakları ve diğer şartlar çerçevesinde hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, vade, kar oranı ve teminatları konusunda esnek bir yaklaşım sergilenmesi, ödeme güçlüğü çeken müşterilerimizden gelecek yeniden yapılandırma, vade uzatımı vb. taleplerinin imkanlar dahilinde dikkate alınarak hızlı bir şekilde yerine getirilmesi, çek ve senetlerin ödenememesi, geri ödemelerin zamanında yapılamaması gibi gelecekte oluşabilecek sorunların değerlendirilmesinde mücbir sebep halinin dikkate alınması tavsiye edilmiştir. Zor zamanlardaki sorunları aşmanın yolunun birlik ve beraberlikten geçtiği bilinci ile hareket etmeye çalıştığımızı vurgulayarak kamuoyunu saygı ile bilgilendiririz."