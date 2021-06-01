TL mevduatına uygulanan stopaj indirimi devam edecek

Türk Lirası mevduatına uygulanan stopaj indirimi, haziran ve temmuz aylarında da devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Lirası mevduatına uygulanan stopaj indiriminin haziran ve temmuz aylarında da devam edeceği bildirildi.

TL MEVDUAT DESTEĞİ 31 MAYIS'TA SON BULACAKTI

Daha önce Türk lirası (TL) mevduatları için stopaj desteği uygulamasında süre 31 Mayıs 2021'e uzatılmış ve bu tarihte son bulacaktı. Şimdi süre haziran ve temmuz aylarını da kapsayacak şekilde uzatılmış oldu.

AMAÇ TÜRK LİRASI'NIN DEĞERİNİ KORUMAK

Türk Lirası'nın değerini korumak, birikimlerin Türk Lirası cinsinden açılmış mevduat ve katılım hesaplarında tutulmasını sağlamak ve yastık altı birikimlerin bu hesaplarda değerlendirilmesini teşvik etmek amacıyla verilen stopaj desteği uzatılmasını kapsıyor.

MEVDUATLARDA UYGULANACAK ORANLAR

Türk lirası cinsinden hesaplar için geçerli olmak üzere mevduatlar için uygulanacak stopaj oranı, vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplar için yüzde 15 yerine yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak belirlenmişti.

Buna göre;

*Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadelilerde yüzde 15 yerine yüzde 5.

*1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 3.

* 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 0.