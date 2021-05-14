TMO alım fiyatları bayram sonunda açıklanacak

Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığındaki bayramlaşmada tarımla ilgili kuraklık vurgusu yaparak, TMO alım fiyatlarının bayram sonunda açıklanacağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bakanlık personeliyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği bayramlaşmada, "Bayram sonu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak." dedi.

“BÖLGESEL KURAKLIK YAŞIYORUZ”

Bu yıl etkisini göstermeye başlayan kuraklığın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak başladığını dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Şu anki veriler bölgesel kuraklık yaşandığı yönünde. Geçen yıl bitkisel üretimde Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırsak da bu yıl kuraklık nedeniyle hububat üretimimizde geçen yıla göre bir miktar düşüş gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz."

“SON 3 YILDA TARIMSAL DESTEKLER YÜZDE 65 ARTTI”

Pakdemirli, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

Müdahale alımlarında üretici dostu politikalar yürüttüklerini ve bunu da müdahale kurumlarını zarar ettirmeden yaptıklarını belirten Pakdemirli, "Bayram sonu, Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından üreticilerimizi memnun edecek seviyede TMO alım fiyatları açıklanacak. Üreticilerimiz tarafından TMO'ya arz edilecek hububat ve bakliyat ürünlerinin tamamı TMO tarafından alınacaktır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da hububat ve bakliyat alımlarının sorunsuz ve başarılı bir şekilde yürütüleceği konusunda emin olarak yeni hasat ve alım döneminin memleketimiz, üreticilerimiz ve Bakanlığımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.

"BUGÜNE KADAR 150 BİN TON PATATES VE 32 BİN TON KURU SOĞAN DAĞITTIK"

Ramazan ayının başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için TMO'yu patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdiklerini anımsatan Pakdemirli, "Başarıyla yürüttüğümüz bu çalışma ile yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bugüne kadar 81 ilimizde toplam 150 bin ton patates ve 32 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik." diye konuştu.