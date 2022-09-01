TMO alım primi desteği başvuru süresi uzatıldı

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı arpa ve buğday üreticileri TMO'ya yaptıkları satışlara destekleme primi alıyor. Bu prim için başvuru süresinin 15 ilde 94 ilçe için uzatıldığı açıklandı.

Bir çiftçinin devletin açıkladığı desteklerden yararlanabilmesi için öncelikli olarak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olması şartı aranıyor.

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, arpa ve buğday üreticilerinin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) yaptıkları satışlarına destekleme primi ödenmesi uygulamasında başvuru süresi 15 ilde 94 ilçe için uzatıldı.

15 ilde 94 ilçede destek başvurusu 6 Haziran ile 21 Eylül arası olarak kabul edildi

Erzurum'da 20, Sivas'ta 14, Van'da 13, Erzincan'da 9, Ağrı ve Kars'ta 8, Ardahan 6, Kayseri'de 4, Bayburt'ta 3, Bitlis, Çankırı ve Yozgat'ta 1, Bolu ve Gümüşhane ve Muş'ta 2 olmak üzere toplam 94 ilçede TMO destekleme alım primine başvuruda 6 Haziran ile 21 Eylül arası, diğer ilçelerde 6 Haziran ile 1 Eylül arası yapılan satışları gösteren alım belgeleri dikkate alınacak.