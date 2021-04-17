TMO, Amasya’nın Suluova ilçesinde soğan alımına başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan çiftçinin elinde kalan patates, soğan ve çektik alımları devam ediyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Amasya’nın Suluova ilçesinde başlatılan kuru soğan alımına Suluova Ziraat Odası Başkanı Adnan Öksüz ve diğer ilgililer refakat etti.

"ÇOK YÖNLÜ FAYDA SAĞLANDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla çok yönlü fayda sağlandığının altını çizen Öksüz, “Bu karar bizleri ve çiftçimizi mutlu etti. Çiftçilerimiz ürününün elde kalmasını istemiyor. Herkes emeğinin karşılığını almak istiyor. Çiftçilerimizin elinde kalan ürünlerin alınacak olması üreticilerimizin için sevindirici bir durum. Amasya bölgesinde salgın nedeniyle tonlarca soğan depolarda kaldı.

ALINAN KARAR ÇİFTÇİYE CAN SUYU OLDU

Bizlerin ve Ziraat Odaları Birliğimizin defalarca talep ettiği bir konuydu bu. Alınan karar çiftçilerimiz için can suyu oldu." dedi.