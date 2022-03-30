TMO buğdaya zam yaptı, ekmek fiyatlarına yansıması gündemde

Küresel piyasalarda artan buğday fiyatları, iç piyasayı da etkiledi. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle TMO, buğdaya zam yaptı. Buğdaya yapılan zam, ekmek fiyatlarına yansıyacak.

Hububat piyasalarında son günlerde üst üste artan buğday fiyatları dalgası ülkemize kadar geldi. Uluslararası piyasalarda yükselen buğday fiyatı sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) de fiyat artışına giderek, un sanayicilerine sattığı buğday fiyatına yüzde 22 zam yaptı.

TMO, UN SANAYİCİLERİNE SATTIĞI BUĞDAYA YÜZDE 22 ZAM YAPTI

TMO, un sanayicilerine sattığı ekmeklik buğday fiyatını yüzde 22 artırdı. Anlaşmalı un sanayicilerine satılan ekmeklik buğdayın tonu 2 bin 650 liradan 3 bin 210 liraya çıkarıldı.

BUĞDAY FİYATINA YAPILAN ZAMMIN EKMEK FİYATLARINA YANSIMASI GÜNDEMDE

Buğday fiyatına zam gelince maliyetlerin yükselmesi nedeni ile fırıncıların da bu zammı ürettikleri ekmeğe yansıtmaları söz konusu.

"ZAM BAYRAMDAN SONRA YANSIR"

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, fiyatın Ramazan ayı içerisinde değişmesini beklemediklerini, zammın bayramdan sonra yansıtılabileceğini dile getirdi.

İSTANBUL'DA SON ZAM ŞUBAT AYINDA YAPILMIŞTI

Türkiye genelinde her şehir ekmek fiyatını bağımsız olarak artırmaya devam ederken İstanbul'da da en son zam şubat ayında gerçekleşmişti.

İSTANBUL'DA 210 GRAM EKMEĞİN FİYATI 3 LİRA

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 10 Şubat'ta yapılan meclis toplantısında ekmeğe yüzde 31,4 zam kararı çıkmıştı. Böylelikle 210 gram ekmeğin fiyatı resmi olarak 3 liraya yükselmişti.