TMO mısır satışlarına başlayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi, yem ham maddelerinde olan artışları ve hububat piyasalarını yakından takip ederek yeni kararlar alıyor.

Tarımda yem fiyatlarındaki artış, hayvancılıkla uğraşanların dile getirdiği bir şikayet. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), bu konuda çözüm niteliğinde uygulamalara hız verdi.

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istediklerini belirterek, "Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız." dedi.

DÜNYADA HUBUBAT PİYASASINDA DALGALANMA YAŞANIYOR

Dünyada hububat fiyatlarında dalgalanmalar olduğuna dikkati çeken Güldal, bu fiyat dalgalanmalarını güncel olarak izlediklerini belirtti.

"YURT İÇİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI YAŞANIYOR"

Güldal, bazı ürünlerde yurt içinde beklenmeyen fiyat artışları olduğunu ve bunun da dikkatlerinden kaçmadığının altını çizerek, "Özellikle yem ham maddelerinde olan artışlara yem regülasyon çalışmamız kapsamında müdahale ediyoruz. Şu anda Türkiye'de özellikle besicilerimizin, hayvan yetiştiricilerimizin yem ham maddelerine katkı sağlamak özelinde bir operasyon yapıyoruz. Arpa üzerinden bu operasyonu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

MISIR FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YEM FİYATLARINI ETKİLİYOR

Son günlerde mısır fiyatlarında görülen artışın yem fiyatlarını etkilediğine işaret eden Güldal, "Önümüzdeki günlerde mısır fiyatlarının hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini yükseltecek olduğu dikkatimizi çekiyor. Artan mısır fiyatlarını dengelemek üzere mısır satışları ve mısır satış fiyatlarımızla ilgili yakın zamanda bir çalışma başlatmayı düşünüyoruz.

ANORMAL YÜKSELİŞLERE İZİN VERİLMEYECEK

Piyasada anormal yükselişlere izin vermeyecek şekilde mısır fiyatlarında denge ve istikrar oluşturmak istiyoruz. Hayvan yetiştiricilerimizin yem maliyetlerini azaltacak şekilde TMO olarak yakında mısır satışlarına başlayacağız. Bunu da üreticilerimizin de gelirlerini düşürmeden yapmayı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güldal, yeni hasat dönemine kadar arpa, mısır, yemlik buğday ve ekmeklik buğday üzerinde çalışmalarını yürüteceklerini, her türlü planlamayı yaptıklarını aktardı.

"DIŞ TEDARİK VE İÇ SATIŞ PROGRAMLARINI HAZIRLADIK"

TMO'nun regülasyon çalışmalarında yetki ve imkanlarını kullanmaya devam edeceğine dikkati çeken Güldal, tamamen tüketicilerin ve hayvan yetiştiricilerinin lehine olacak şekilde bu süreci yönetmeye çalıştıklarını anlattı.