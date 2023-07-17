TMO üreticinin tüm ürünlerini alacağını hatırlattı Buğday ve arpa alımlarında devreye giden TMO, üreticinin elindeki tüm ürünü alacağını belirterek alım yapılan depoların 7/24 açık olduğunu daha önce paylaşmıştı. TMO yeni bir açıklama yaparak üreticiye tekrar seslendi.

AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Aksaray Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak'ı ziyareti sırasında buğday ve arpa alımı noktasındaki çalışmalara değindi.

Güldal, üretime devam eden üreticinin kayıtlı olan tüm ürününü almaya hazır olduklarını belirtti.

Güldal, bu yıl ülke genelinde bereketli bir hasat sezonunu geçirildiğini ancak önümüzdeki mart ayına kadar da kuraklık beklentisi taşındığını anlattı.

Tahıl Koridoru ile ilgili gündemi de değerlendiren Güldal; konuşmasında buğday, arpa ve hububatın ülke içindeki önemine değildi.

"Sürekli yeni depo alanları oluşturuyoruz"

Marta kadar kuraklık riski olduğunu belirten Güldal, şunları kaydetti:

Bahar aylarında gelen yağışların istikrarı hububat üretiminde Türkiye'de son yılların en yüksek rekoltesine ulaşmaya vesile etti. Bu çok büyük memnuniyet verici bir durum. Biz de bu noktada TMO olarak alım fiyatlarının açıklanmasıyla hasat yapılan bölgelerde alım yerlerimizi açtık. Sürekli yeni depo alanları oluşturuyoruz, 4 milyon ton TMO'nun depolama kapasitesine ek olarak 3 milyon ton lisanslı depolardaki kapasiteyi de TMO'ya tahsis ettik. 3 milyon ton civarında olan açık yığın sahasını planladık. Toplamda 10 milyon ton ürünü stoklayabilecek hazırlığımızı yaptık.

"TMO ve piyasalar arasında 1.500 ile 2 bin lira arasında fiyat farkı var"

Güldal, hububat alımında TMO ve piyasalar arasında 1.500 ile 2 bin lira arasında fiyat farkı olduğunu ifade ederek, bir yılın emeğinin 2 bin lira farkla ticarete konu edilmesinin kabul edilebilir bir yanının olmadığını söyledi.

"Rekolte, Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap veriyor"

Türkiye'nin hububat rekoltesinin ülkenin ihtiyacına cevap verdiğini vurgulayan Güldal, şöyle konuştu:

Biz ilk baştan beri söylüyoruz, üreticimizin ürettiği ve kayıtlı olan tüm ürünü almaya hazırız. Üreticilerimizin fiyat farkını dikkate alarak bize sabırlı olarak satmaya devam etmesini istiyoruz. Piyasaların da bir süre sonra bizim fiyatlara geleceğini düşünüyoruz.

"Tahıl Koridoru Rusya tarafından askıya alındı"

Tahıl Koridoru'nun Rusya tarafından askıya alınmasına ilişkin de Güldal, şu değerlendirmeyi yaptı: