- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı
TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı
TMSF, Gaziantep'te bulunan Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1 milyon 800 bin lira muhammen bedel üzerinde satışa çıkardığını ilan etti.
- DHA
- 27.07.2021 - 08:46
- Güncelleme : 27.07.2021 - 09:19
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait ve 2016'da alınan kararla yönetimine kayyım atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığına dair Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, ihale 25 Ağustos'ta yapılacak.
TARIM VE HAYVANCILIK TESİSİ
Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Gaziantep'te 13 bin 227 metrekare alanlı tarım ve hayvancılık tesisi vasıflı taşınmaz ile makine ve demirbaşlardan oluşuyor.