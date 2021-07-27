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    TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

    TMSF, Gaziantep'te bulunan Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1 milyon 800 bin lira muhammen bedel üzerinde satışa çıkardığını ilan etti.
    • DHA
    • 27.07.2021 - 08:46
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 09:19
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    TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait ve 2016'da alınan kararla yönetimine kayyım atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığına dair Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, ihale 25 Ağustos'ta yapılacak.

    TARIM VE HAYVANCILIK TESİSİ

    Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; Gaziantep'te 13 bin 227 metrekare alanlı tarım ve hayvancılık tesisi vasıflı taşınmaz ile makine ve demirbaşlardan oluşuyor.

    TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nü satışa çıkardı #1

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