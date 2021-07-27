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TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

TMSF, Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

TMSF, Gaziantep'te bulunan Akmis Tarım Ltd. Şti'ye ait atanan Akmis Tarım Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1 milyon 800 bin lira muhammen bedel üzerinde satışa çıkardığını ilan etti.