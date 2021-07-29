TMSF ihalesine verilen en yüksek rakam belli oldu

TMSF, Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine verilen en yüksek teklifin 335 milyon 500 bin lira olduğunu açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını, Resmi Gazete'de yayınlayarak ilan etmişti.

DÜNKÜ İHALEYE 4 FİRMA KATILDI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), dün gerçekleştirilen Sürat Kargo ve Sürat Lojistik ihalesine 4 firmanın katıldığını, en yüksek teklifin 335 milyon 500 bin lira ile muhammen bedelin üzerinde gerçekleştiğini bildirdi.

EN YÜKSEK TEKLİF MUHAMMEN BEDELİN ÜZERİNDE KALDI

Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesi, açık artırma aşamasına ihaleye iştirak eden 3 katılımcı temsilcilerinin huzurunda mali zarflar açılarak başlandı. Zarfların açılmasıyla katılımcılar tarafından 230 milyon lira, 325 milyon 575 bin lira, 327 milyon 500 bin lira teklifler verildiği görüldü.

Kapalı zarf aşamasında verilen en yüksek teklif olan 327 milyon 5 milyon lira üzerinden açık artırma aşamasına geçildi ve katılımcılar tarafından yapılan artırımlar sonucunda 335 milyon 500 bin lirayla en yüksek teklife ulaşıldı. İkinci en yüksek teklif ise 334 milyon 500 bin lira oldu.

Açık artırmada verilen en yüksek teklif olan 335 milyon 500 bin lira 325 milyon liralık muhammen bedelin üstünde olduğundan Fon Kurulu kararıyla, ihale şartnamesi ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izinlerin temini amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.

NİHAİ ONAY FON KURULU'NUN

Söz konusu bakanlık ve kurumlardan gerekli izin ve onayların alınması akabinde ihale, Fon Kurulunun nihai onayına sunulacak.