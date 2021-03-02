TMSF şirketlerinden 2020'de 3.4 milyar lira kâr

TMSF Başkanı Gülal, fon bünyesindeki şirketlerin 2020'yi olağanüstü bir performansla kapattığını belirtti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, "TMSF kayyumunda yönetilen 796 şirket 2020'de 37 milyar 200 milyon lira ciro, 3 milyar 400 milyon lira kârâ ulaştı. Aktif büyüklükleri 70 milyar 200 milyar lira oldu." dedi.

Gülal, ekonomi basınının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla TMSF'nin fon rezervinin 67 milyar 200 milyon lira seviyesine ulaştığını, bunun 66 milyar lirasının mevduat sigortacılığı rezervi olduğunu söyledi.

Toplam sigortalı mevduatlarının 866 milyar lira olduğunu dile getiren Gülal, "2017'de rezerv büyüklüğümüz 31 milyar lirayken bugün 66 milyar liralık bir rezervi konuşur hale geldik. Rasyo itibarıyla rezervinizin riskinizi karşılama oranı önemli. IADI'nin verilerine göre dünyada rasyo itibarıyla ikinci sıradayız. Rasyomuz yüzde 7,6. Bu yapı itibarıyla dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumları arasındayız." diye konuştu.

Gülal, 2001 krizinden sonra TMSF'ye devrolan 26 banka ile ilgili çalışmalardan bahsederek, "Burada 31 milyar 500 milyon dolar kamunun bu bankaların ödemekle yükümlü olduğu değer var. Bu tutarın 23 milyar 200 milyonr dolarını tahsil ederek Hazine'ye kazandırdık." ifadesini kullandı.

Burada artık işin sonuna geldiklerini, 250 milyon dolar tahsilat yapabileceklerine dair projeksiyonlarının olduğunu anlatan Gülal, "Takiben de artık bu dosyalarımızı da kapatmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gülal, Ataşehir'de hayata geçirecekleri inşaat projesine değinerek, 1.023 bağımsız bölümden oluşan bu projeden bekledikleri 1 milyar 200 milyon-1 milyar 300 milyon liralık hasılatı Hazine'ye aktaracaklarını bildirdi.

"KURUMLAR VERGİSİ SIRALAMASINDA İLK 100'DE BİLE BULUNMAYAN KOZA ALTIN GEÇEN YIL 13. SIRADA YER ALDI"

TMSF Başkanı Gülal, Koza Altın'ın geçen yıl üretimi azalmasına rağmen başarılı performans gösterildiğini belirterek, kurumlar vergisi sıralamasında daha önce ilk 100'de bile bulunmayan Koza Altın'ın geçen yıl 13. sırada yer aldığının bilgisini verdi.

Devraldıklarında kasasında 1 milyar lira nakit bulunan Koza Altın'da bu rakamın 6,5 milyar liraya çıktığını dile getiren Gülal, Türkiye'de çıkarılan altın madeninde 3'te 1'lik paya sahip olduklarını vurguladı.

"ERCİYES ANADOLU HOLDİNG'DEN 1.6 MİLYAR LİRA KAR"

Muhiddin Gülal, Erciyes Anadolu Holding'e ait 24 şirketin bulunduğunu, grubun 2020 sonu itibarıyla 15 milyar 800 milyon liralık aktif büyüklüğe ulaştığını, devir tarihinden bu yana aktif büyüklükte yüzde 87, karda yüzde 194, ciroda yüzde 167, öz kaynakta yüzde 70 artış yaşandığını anlattı. Gülal, "Erciyes Anadolu Holding geçen yıl salgına rağmen 2019'a göre karını yüzde 64 artırarak 1 milyar 600 milyon liraya, cirosunu yüzde 21 artırarak 13 milyar 600 milyar liraya, aktif büyüklüğünü yüzde 22 yükselterek 15 milyar 800 milyon liraya ulaştırdı. Üretim ve imalatta faaliyet gösteren tüm firmalarımız salgından olumsuz etkilenmedi." dedi.

"AYDINLI GRUBU HARİÇ BÜTÜN ŞİRKETLERİMİZ BÜYÜDÜ VE CİROSUNU ARTIRDI"

TMSF Başkanı Gülal, 7 bin 373 kişinin çalıştığı Sürat Kargo'nun 2020'de tarihinde ilk kez kar açıkladığını, önceki yıla göre karlarının yüzde 381 artarak 58 milyon liraya ulaştığını, özkaynaklarının ise yüzde 4.498 büyüyerek 56 milyon 700 bin liraya yükseldiğini söyledi.

Sürat Kargo'nun salgın sürecinden pozitif ayrıştığını aktaran Gülal, bu noktaya gelinceye kadar Sürat Kargo'ya 150 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Gülal, 2020'yi Naksan'ın 2 milyar 400 milyon lira, Aynes'in 1 milyar 200 milyon lira ciroyla kapattığını belirterek, "Hazır giyim sektöründe faaliyet gösteren Aydınlı Grubu hariç şirketlerimizin hepsi 2020'de ortalama yüzde 20 büyüdü ve ciroları yüzde 12 arttı. Basiretli tüccar felsefesinde yönetiyoruz. 313 kayyumumuz var, 159 tanesi fon personeli. Bu yapıyı aslında TMSF personeli ile yönetiyoruz." diye konuştu."

"DUMANKAYA'DA 4 BİN 440 MAĞDURUN TAMAMININ MAĞDURİYETİNİ GİDERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Muhiddin Gülal, bu süreçte kendilerine devredilen inşaat şirketlerinden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TMSF'ye devredilen Dumankaya, Fi Yapı ve İnanlar şirketlerinin yaklaşık 8 bin 500 mağdur vardı. Bu süreçte rahatsızlığı derinden hissettik. Dumankaya ile alakalı 4 bin 440 mağdurun 3 bin 91'inin mağduriyetini giderdik. Bizden tapu bekleyen 1.995 kişiden 1.694'üne tapusunu teslim ettik. Firmalara iş yapıp parasını alamayan 883 tedarikçinin 703'ünün mağduriyetini giderdik. Sancaktepe Mozaik Projesi'nde dairelerin mart itibarıyla teslimini yapacağız. Fikirtepe'yi de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı marifetiyle gidereceğiz. Giremediğimiz Adres Sancaktepe ve Vadi projelerine başlamak suretiyle 4 bin 440 mağdurun tamamının mağduriyetini gidermeyi hedefliyoruz."

Gülal, Fi Yapı'nın fiziki ve teknik iflasının 2007'de gerçekleştiğini, ciddi manada borcunun bulunduğunu, burada hareket kısıtlı hareket imkanlarının olduğunu, orada mağduriyetlerin bir kısmını giderme şanslarının olacağını anlattı.

"KOZA, ERCİYES VE DİĞER KÂR EDEN ŞİRKETLERİ SATMAMIZ HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİL"

Gülal, mevcut şirketlerin satılıp satılmayacağına ilişkin bir soru üzerine şu cevabı verdi:

"Şirketin ekonomik devamlılığı tehlike arz ediyorsa şirketin satışı gündeme gelebiliyor. Koza'yı, Erciyes'i ve diğer kar eden şirketleri şu andaki hukuki altyapıyla satmamız mümkün değil. Naksan Grubu'nu satabiliriz. Royal Halı ve Naksan Plastik'in satışı ile ilgili ihale süreci yaşadık. Salgın şartları nedeniyle talipli gelmedi ancak önümüzdeki dönemde tekrar ihale yapmak istiyoruz."

Halka arz konusuna ilişkin bir soruya karşılık Gülal, Erciyes Anadolu Holding'de halka arz olabileceğini, Aydınlı Grubu'nun bir kısmını arz edebileceklerini ve Koza'daki arz oranını artırabileceklerini söyledi.