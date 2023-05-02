TMSF, Türk Ticaret Bankası'nın satışını onaylandı Bir zamanların önemli bankalarından olan Türk Ticaret Bankası, İGE AŞ'ye satıldı.

AA

Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, artık ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın ihalede en yüksek teklifi veren İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini onayladı.

TMSF'den yapılan açıklamaya göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) olumlu görüşlerinin ardından TMSF Fon Kurulu, nihai kararını verdi.

Satış 55 milyon TL bedelle

TMSF'nin açtığı satış ihalesinde üç katılımcı yarışmış ve İGE, 455 milyon TL bedelle ihalede en yüksek teklifi vermişti.

İGE'ye devroldu

Buna göre Türk Ticaret Bankası'nın; Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İGE'ye devri uygun bulundu.

Türk Ticaret Bankası 2001'de tasfiye edilmişti

1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı.