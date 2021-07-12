- Haberler
- Ekonomi Haberleri
- TMSF'de devir teslimi
TMSF'de devir teslimi
TMSF'de devir teslim yapılarak, kurumun başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi eski başkan Muhiddin Gülal'dan devraldı.
- AA
- 12.07.2021 - 14:02
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşıl yaptı.
Yapılan paylaşımda "TMSF Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş, görevi Muhiddin Gülal'dan devraldı." ifadesine yer verildi ve devir teslime ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
KARAR RESMİ GAZETE'DE YER ALMIŞTI
Fatih Rüştü Karakaş'ın atanmasına ilişkin karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 8 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.