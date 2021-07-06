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    TMSF'den bir yeniden satış ilanı

    TMSF, ilk olarak 3 Şubat'ta satışa sunduğu Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.
    • AA
    • 06.07.2021 - 08:59
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    TMSF'den bir yeniden satış ilanı

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, Ticari ve İktisadi Bütünlük için 3 Şubat'ta öngörülen muhammen bedel 12 milyon 600 bin liradan 19 milyon liraya yükseltildi.

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), açtığı ihaleye 2 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.

    SATIŞA ÇIKARTILAN TAŞINMAZ SAKARYA, ARİFİYE'DE

    Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya, Arifiye'de 5 bin 614 metrekare alanlı, bina ve arsası, 3 bin 246 metrekare alanlı, iki katlı nitelikli taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve taşıtlar ile markalar, faydalı model ve endüstriyel tasarımlardan oluşuyor.

    TMSF den bir yeniden satış ilanı #1

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