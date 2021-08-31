TMSF'den satış ihalesi kararı

TMSF Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardığını açıkladı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devrini aldığı kurumların bazılarını kârlılıklarına göre işletiyor ve bazılarını da satışa çıkartarak değerlendiriyor. Bu kez de kuruma devredilen Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, muhammen bedeli 667 milyon lira olarak belirlenen ihaleye 11 Ekim'e kadar teklif verilebilecek.

İHALE 12 EKİM'DE

TMSF'nin Resmi Gazete'de yayınladığı ihale 12 Ekim'de gerçekleştirilecek.