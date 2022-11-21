TMSF'den satış kararı

TMSF, Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bir satış kararına daha imza attı.

TMSF, kayyım olarak atandığı Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri satışta

Yeni Dünya Sağlık Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Central Hospital Hastanesi'nin faaliyeti için gerekli ve yararlı olan mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşuyor.

Satış 14 Aralık'ta yapılacak

Reuters'in haberine göre, Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, 111,4 milyon TL muhammen bedel üzerinden 14 Aralık'ta yapılacak ihaleye 13 Aralık'a kadar teklif verilebilecek.