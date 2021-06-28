TMSF'den üç satış ihalesi

TMSF; Sürat Kargo, Sürat Lojistik ile Nurkay Makina'nın ticari ve iktisadi bütünlüklerini satışa çıkardığını duyurdu.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak bünyesinde bulunan Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, 32 milyon 500 bin muhammen bedel üzerinde ihale edilecek Sürat Kargo ve Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 27 Temmuz'a kadar teklif verilebilecek. İhale, 28 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Aynı gazetede yer alan diğer ilana göre, Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 15 milyon 800 bin lira muhammen bedel üzerinden 3 Ağustos'ta yapılacak ihale yoluyla satışa çıkarıldı.

Nurkay Makina Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya/Akyazı ilçesinde gayrimenkuller, fabrika binası ve fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve araçlar ile stoklar, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki marka ve endüstriyel tasarım haklarından oluşuyor.

Sürat Lojistik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihalesine, AŞ, limited şirket veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler katılabilecek.

İHALEYE KATILAMAYACAK YAPILAR BELİRLENDİ

Her iki ihaleye, doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan birden fazla tüzel kişi, bir grup adına ihale sürecine doğrudan veya dolaylı olarak katılamayacak.