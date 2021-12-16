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- TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan asgari ücret açıklaması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan asgari ücret açıklaması
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "4 bin 253 TL net asgari ücret hayırlı olsun" dedi.
- DHA
- 16.12.2021 - 19:22
Yapılan görüşmelerin ardından 2022 yılı asgari ücret, bugün açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretin 4 bin 253 lira olduğunu açıkladı.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada yeni asgari ücreti değerlendirdi.
"HAYIRLI OLSUN"
Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"4 bin 253 TL net asgari ücret hayırlı olsun. Taleplerimiz arasında yer alan tüm çalışanların ücretlerinden asgari ücrete tekabül eden kısmının Gelir ve Damga Vergisi’nden muaf tutulması olumlu olmuştur. Ülkemizin üretim gücünün korunması için ilave tedbirlerin alınmasını bekliyoruz"