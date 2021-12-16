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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan asgari ücret açıklaması

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'dan asgari ücret açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu "4 bin 253 TL net asgari ücret hayırlı olsun" dedi.