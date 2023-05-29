TOBB: Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha çok çalışma zamanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanması ile ilgili iş dünyasında ilk kutlama mesajı yayınlayanlardan birisi de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu oldu.

AA

İş dünyası, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yayınladıkları tebrik mesajlarında ortak bir dil kullanarak, "şimdi artık çalışma zamanı" diyerek, aynı zamanda çalışma azimlerini de ortaya koyuyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu sonuçlarına ilişkin, "Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı." ifadesini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Türkiye'de bir defa daha milli irade tecelli etti"

"Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik ediyorum." diyen Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de bir defa daha milli iradenin tecelli ettiğini ve milletin ferasetiyle tercihini yaptığını bildirdi.

"Artık seçim dönemi bitti, bugün yeni şeyler söyleme zamanı."

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasında milletimiz geleceğine ve demokrasiye sahip çıkarak, ülkemizin güçlü ve sağlam bir demokrasi geleneğine sahip olduğunu bir defa daha ortaya koymuştur. Artık seçim dönemi bitti. Dün, dünde kaldı. Bugün yeni şeyler söyleme zamanı. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünü kutladığımız bugünlere nasıl gelindiğini daha iyi anlama, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında daha huzurlu, daha mutlu ve daha müreffeh bir Türkiye için daha çok çalışma zamanı.