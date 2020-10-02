TOBB: İlk defa ilçe bazlı teşvikleri başlatmak tarihi bir karar

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın tarihi bir işe imza atarak, ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattığını söyledi.

TOBB İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Videokonferans yöntemiyle düzenlenen toplantıda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirterek, "Biliyorsunuz yıllardır her platformda teşvik sisteminin ilçe bazlı olması gerektiğini söylüyorduk ama bir türlü sonuç alınamıyordu. Mustafa Varank Bakanımız, bu alanda tarihi bir işe imza atarak ilk defa ilçe bazlı teşvikleri başlattı." dedi.

“ATILAN ADIM ÇOK ÖNEMLİ”

Son dönemde, yatırım teşvik sisteminde çok önemli bir atılımın hayata geçirildiğini belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Elbette yeni olan her sistemde olduğu gibi burada da revizeye ihtiyaç duyulan alanlar olabilir ama önemli olan bu iradenin gösterilmesi ve bu adımın atılmasıydı. Şimdi bugün tüm bunları, sanayimizi ilgilendiren her konuyu, Bakanımız ve ekibiyle istişare edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, icracı vizyonu ve inovasyonu öne çıkaran yapısıyla, reel sektör dostu bir çalışma tarzı benimsediği ve bu zor günlerde reel sektörün yanında olduklarını gösterdiği için ayrıca teşekkür ediyorum."

KOBİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİNİN HİZMET KAPASİTESİ ARTTI

Hisarcıklıoğlu, Bakan Varank ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ) Geliştirme ve Destekleme İdaresinin de hizmet kapasitesinin arttığına dikkati çekti, bu sayede birlikte pek çok çalışmanın hayata geçmesini sağladıklarını bildirdi.