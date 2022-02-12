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- TOBB, üyelerini KDV indirimini uygulamaya çağırdı
TOBB, üyelerini KDV indirimini uygulamaya çağırdı
Ekonomi dünyası, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladığına dair mesajlar yayınlanıyor.
- AA
- 12.02.2022 - 17:39
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ
Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasını değerlendirdi.
"ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK"
KDV indirimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.