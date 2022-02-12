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    TOBB, üyelerini KDV indirimini uygulamaya çağırdı

    Ekonomi dünyası, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladığına dair mesajlar yayınlanıyor.
    • AA
    • 12.02.2022 - 17:39
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    TOBB, üyelerini KDV indirimini uygulamaya çağırdı

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

    TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ

    Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı'mız kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz." açıklamasını değerlendirdi.

    KDV indirimleri

    "ENFLASYONLA MÜCADELEYE DESTEK"

    KDV indirimini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, "Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi, imkanları ölçüsünde Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.


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