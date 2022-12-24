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    Tofaş'tan üretime 15 gün planlı bakım arası

    Bakım nedeni ile 6 bin işçinin çalıştığı otomotiv devi Tofaş, üretime 15 gün ara veriyor.
    • 24.12.2022 - 15:35
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    Tofaş'tan üretime 15 gün planlı bakım arası

    Tofaş Otomobil Fabrikası, 30 Aralık'ta şartel indirerek, üretime 15 gün ara verecek.

    Tofaş Fabrikasında 4 bin 518 mavi, 1.480 beyaz yakalı personel çalışıyor.

    Otomotiv devi Tofaş Otomobil A.Ş.'nin Bursa'daki fabrikası yıl sonu envanter sayımı ve üretim hatlarında yapılacak planlı bakım ve yatırım çalışmaları sebebiyle 15 gün üretime ara veriyor.

    Çalışanlara Cumhuriyet altını

    Çalışanlarının moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla 50 yıldır personele yönelik etkinlikler yapan fabrika yönetiminin geçtiğimiz yıl gibi bu yıl da tüm çalışanlarına Cumhuriyet altını dağıtıyor.

    Fabrikası'da üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar sürüyor

    TOFAŞ'ın Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyu ile paylaşılmasının ardından gözler Bursa'daki fabrikaya çevrilmişti. 2022 yılı sonuna kadar Tofaş Fabrikası'nda devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş Fabrikası'nda üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam ederken, kesinleşen önemli bilgilerin kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

    Tofaş tan üretime 15 gün planlı bakım arası #1

    Doblo'nun Amerika ve Euro market üretimi bitiyor

    İHA'nın haberine göre, yeni yıla girmeye hazırlanan fabrikada Amerika'ya üretilen Doblo'nun 636 modeli ile Euro Market için üretilen Doblo 263 modelinin 2022 yılı sonu itibariyle bir daha üretilmeyeceği, Doblo 263 modelinin Türkiye Market üretimlerinin ise 2023 sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.


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