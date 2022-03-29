Tohumda KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesin artıları konuşuldu

Bugün Resmi Gazete'de tohumların KDV'sinin 1'e düşürülmesi yayınlandı ve uygulama 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Sektör bu gelişmenin verimi artıracağı görüşünü dile getirdi.

Tarımda girdi maliyetleri ürünlerin fiyatını artıran bir unsur olarak ortaya çıkarken, tohumun KDV'sinde yapılan indirim üreticilerle olumlu karşılandı.

"TARIM ÜRETİM GİRDİ MAALİYETLERİ DÜŞECEK"

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Başkanı Yıldıray Gençer, sertifikalı tohum, fide, fidanda KDV oranının yüzde 1'e indirilmesinin üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacağını ve üretimi artıracağını söyledi.

"KDV İNDİRİMİ ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK"

Gençer, üretimin temel girdisi olan tohumluğun düşük oranda vergilendirilmesinin üreticiyi ve üretimi de destekleyecek bir adım olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tohumculuk sektörü, bitkisel üretimin altın anahtarını üreten ve yüksek katma değer sağlayan bir sektördür. Sektörün dış ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 400 milyon dolardır. Tohum, fide ve fidanda KDV oranının yüzde 1'e düşmesi üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi artıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle ihracatın da önü açılacaktır. Üretim artacağı için hem sektör içinde hem de bağlı sektörlerde istihdam artış gösterecektir. KDV oranlarında yapılan düzenleme sertifikalı tohuma olan talebi artırarak kullanma oranının yükselmesine ve dolayısıyla ülkemiz tarımsal üretiminde artış sağlayacaktır. Rekoltede artışın ve ulaşılabilir gıdanın anahtarı tohumdur. Söz konusu KDV indirimi için Sayın Cumhurbaşkanı'mıza teşekkür ederiz."