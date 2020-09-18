Tokat Turhal Barajı'yla, ilçe merkezinin su ve enerji üretimi sağlanacak

Tokat Turhal Barajı'yla Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi elde edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, inşaatı devam eden Tokat Turhal Barajı'na ilişkin olarak 43 bin 660 dekar zirai arazi sulamaya kavuşacağını da müjdeledi.

“DERELERDEKİ TAŞKIN RİSKİ AZALTILACAK”

Yıldız, yaptığı açıklamada, DSİ tarafından Tokat'a yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiklerini bildirdi.

"BARAJLA, TURHAL İLÇE MERKEZİNİN İHTİYACI OLAN SU VE ENERJİ ÜRETİMİ SAĞLANACAK"

Tokat Turhal Barajı inşaatında da çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yıldız, "Temelden yüksekliği 121 metre olan kil çekirdekli kaya dolgu barajla, Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihtiyacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi sağlanacak. 43 bin 660 dekar zirai arazi sulamaya kavuşacak. Ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkından korunacak." bilgisini verdi.

GELİR ARTIŞI VE İSTİHDAMA KATKI SÖZ KONUSU

Yıldız, söz konusu projenin tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatlarıyla dekar başına 683 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 30 milyon lira katkı ve 2 bin 183 kişiye iş imkanı sağlanmasının hedeflendiğini kaydetti.