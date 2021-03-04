Tokatlılar somondan döner yaptı

Yöresel mutfak olarak zengin bir kültüre sahip Tokat'taki bir işletme müşterilerine farklı bir lezzet sunmak isteği ile somonu döner haline getirdi.

Tokat'ta 15 yıldır lokanta işleten Ahmet Turgut Tuğrul, müşterilerine farklı lezzet tattırmak için somon balığından döner yaptı.

TADINA BAKAN, TEKRAR İSTİYOR

Tuğrul, "Somon balıklarımızı Almus ilçesinden tüm dünyaya, Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Biz de dönerini yapalım istedik. Çok güzel oldu, bir hayli talep gördü. Tadına bakanlar, tekrar istiyor." dedi.

SOMONLAR TOKAT'IN ALMUS İLÇESİNDEN

Tokat'ın Almus ilçesindeki balık çiftliklerinde yetiştirilen ve Almanya, Hollanda, Japonya, Çin ile Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen balıklar, kent merkezinde bulunan lokantanda 'somon döner' olarak yer aldı.

Kentte 15 yıldır lokanta işleten Ahmet Turgut Tuğrul, müşterilerine farklı lezzetler tattırmak için somon balığından döner yaptı.

Tuğrul, "Somon balıklarımız Almus ilçesinden tüm dünyaya, Avrupa ülkelerine ihracat ediliyor. Biz de buna sahip olduğumuz için neden dönerli yapmayalım dedik. Yöresel mutfak olarak zengin bir ile sahibiz. Bundan dolayı da balığın dönerini de yapmaya karar verdik." dedi.

“ŞU ANA KADAR YEDİĞİM EN GÜZEL LEZZET”

Balık dönerin tadına bakan müşterilerden Ahmet Dirican, "Şu ana kadar yediğim lezzetlerin arasında en güzeli. Biz somon balığını sürekli yiyoruz ama dönerde farklı tat ortaya çıkmış. Herkese tavsiye ediyorum. Farklı bir lezzet ortaya çıkmış." diye konuştu.