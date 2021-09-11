Ülkemizde fabrikasyon üretimler olduğu gibi aynı üründe her yörenin kendine özgü geleneksel üretim yöntemleri ile elde edilen ürünler de var. Bunlar hayli zahmetli ama her zaman daha lezzetli.

Tokat’ta birçok ev kadını hem organik hem de ekonomik olması nedeni ile ev yapımı salçayı tercih ediyor.

Tokat’ta sonbahar mevsimi ile birlikte ev kadınlarının kışlık hazırlık telaşı başladı. Kadınlar, yemeklerin vazgeçilmez tatları arasında olan ev salçası için kollarını sıvadı.

“HEM ORGANİK HEM DE EKONOMİK”

Fabrikasyon ürünleri tercih etmeyenlerin yanı sıra ekonomik olması nedeni ile ev hanımları organik olarak yaptıkları salçayı tercih ediyor. Ev hanımı Kadriye Aydemir, kışlık hazırlıklarına başladıklarını ifade ederek, "Ev yapımı olan ürünler daha sağlıklı ve ekonomik oluyor. Salça fiyatları çok yüksek. Bu nedenle ev yapımı salça bizler için daha avantajlı oluyor. Hem organik hem de ekonomik. Kendimiz için yapıyoruz. Yemekliğimize ancak yetiyor. Bu eziyeti satmak için yapamam.” dedi.

Tokat'ta kadınların ev salçası mesaisi VİDEO



“SALÇA YAPIMINI GELENEKSEL YÖNETİMLERLE YAPIYORUZ”

Ev hanımı Fadime Kaya ise madımak, tarhana, kuşburnunun yanı sıra salça yapımını geleneksel yönetimlerle yaptıklarını belirterek, “Domatesi üreticinden alıp getiriyoruz. Yıkayarak torbalara koyuyoruz. 2-3 gün torbalarda kaldıktan sonra elimizle eziyoruz. İlistirde suyunu çıkardıktan sonra bakır leğenlerde kaynatıyoruz. Geleneksel yönetimlerle salça yapıyoruz. Çocuklarım hazır salça yemiyor. Zor oluyor ama ona da katlanıyoruz.” diye konuştu.

ORGANİK SALÇA YAPIMI

Çiftçiden, pazardan alınan kilolarca domates birkaç gün çuvallarda bekletiliyor. Yumuşayan domates dilimlenerek ilistirde elle sıkılarak suyu çıkartılıyor. Domatesin suyu koyulaşıncaya kadar bakır leğenlerde odun ateşinde pişiriliyor. Soğuduktan sonra konserve şişelerine doldurularak dolaplardaki yerini alıyor.