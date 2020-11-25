Tokat'ta tatlı patates üretimi artıyor

Dünyada çok yaygın olan ve 100 gramında yaklaşık 85 kalori bulunan tatlı patatesin Tokat ilinde yetiştirilme potansiyeli ile ilgili 4 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda dekara 5 ton verim alındı.

Dünyada tatlı patates yıllık 113 milyon ton civarındaki üretimle en fazla üretimi yapılan yedinci bitki konumunda. Ülkemizde de bu ürünün artırılması hedefleniyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü ve Tokat Valiliği İl Özel İdaresi destekleri ile deneme üretiminden olumlu sonuç alınan tatlı patates, çiftçilerin kullanımına sunulacak.

DEKARA 5 TON VERİM

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Yasin Bedrettin Karan tarafından 2016 yılından itibaren Tokat-Kazova ve Niksar ovasında deneme üretimine başlanan tatlı patatesten dekara 5 ton verim alındı.

“TATLI PATATES SOFRALARDA KULLANILAN PATATESTEN FARKLI”

Tatlı patatesin sofralarda kullanılan patatesten farklı olduğunu belirten Karan, şöyle konuştu:

"Tatlı patates dünyanın tropik ve sub-tropik bölgelerinde 100'den fazla ülkede yetiştirilmekte. Ülkemizde ise sadece Hatay'daki bazı köylerde yetiştiriliyor ve küçük arazi sahibi üreticiler için önemli gelir kaynağı oldu. Tatlı patatesin Tokat ilinde yetiştirilme potansiyeli ile ilgili olarak 2016 yılından beri yapılan çalışmalar sonucunda Tokat-Kazova ve Niksar şartlarında dekara 5 ton verim alındı.

ALTERNATİF BİR ÜRÜN

Özellikle dekara veriminin ve birim fiyatının yüksek olması nedeniyle tatlı patatesin yöremizde alternatif bir ürün olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu noktada ilerleyen yıllarda bölge çiftçilerimize tatlı patatesin üretim materyalini dağıtarak, yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz."

“BESİN DEĞERİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR”

Tatlı patatesin besin değeriyle de dikkati çektiğinin altını çizen Karan, "Tatlı patatesin içeriğinde A vitamini ve A vitamini üretilmesine yardımcı olan beta karoten miktarlarının oldukça fazla olmasından dolayı büyümede önemli bir rolü vardır. Provitamin A'dan başka B kompleks, D vitamini ve C vitamini içeriği bakımından da zengindir. Protein açısından da zengin olan bu faydalı bitki, aynı zamanda K, Ca, P, Na, Fe, piridoksin ve magnezyum gibi mineral maddeleri de bünyesinde ihtiva etmektedir." dedi.

"DİYET BİTKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLEBİLİR"

Besin değeri oldukça yüksek olan tatlı patatesin 100 gramında yaklaşık 85 kalori bulunduğunu belirten Karan, "İçeriğinde hiç kolesterol bulunmamakla birlikte, yağ oranı da çok düşük seviyededir. Glisemik indeks değerinin düşük olmasından dolayı diyet bitkisi olarak değerlendirilebilir." diye konuştu.