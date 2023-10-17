TOKİ, 5 yılda 500 bin sosyal konut yapacak TOKİ'nin 12. Kalkınma Planı kapsamında özellikle dar gelirli ve gençlere yönelik sosyal konut üretimi yapması kararlaştırıldı.

AA

Türkiye'deki konut sorununa çözüm için TOKİ'nin yapacağı inşaatlar da 12. kalkınma Planı'na eklendi.

12. Kalkınma Planı kapsamında kentlerdeki barınma sorununa sağlıklı çözümler üretilebilmesi için toplu konut uygulamaları yürütülecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2024-2028 yıllarında 500 bin konut üretilecek.

Konutlar, dar gelirlilere, kadınlara, engellilere ve gençlere yönelik olacak.

Kalkınma Planı kapsamında, riskle yapılandan korunmak için yürütülecek temel amaç şöyle belirlendi:

Afet tehlikesi ve riski altındaki alanlarla bu alanların dışındaki riskli yapıların sağlıklı ve güvenli yaşamayı esas alacak şekilde dönüştürülmesine yönelik uygulamaları etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak.

Kalkınma planında kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut başlıkları var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından TBMM'ye sunulan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı'nda, kentsel dönüşüm, şehirleşme ve konut ile çevrenin korunmasıyla ilgili başlıklar da yer aldı.

Yerinde dönüşüm

Plana göre, kentsel dönüşümün şehir dokusuna, estetiğine ve kimliğine uygun, yerinde dönüşüm anlayışıyla farklı kentsel sorunlarla ortaya çıkan ihtiyaçlar gözetilecek ve farklı müdahale türlerini içerecek şekilde bütüncül yaklaşım geliştirilecek.

Kentsel dönüşüm strateji belgelerinin hazırlanması zorunlu hale getirilecek.

Öncelikli dönüşüm alanları

Yapı stoku ve kentsel altyapı niteliği, can ve mal kaybı açısından afet risk durumu, etkilenen nüfus büyüklüğü, toplumsal güçlükler, finansman gereksinimi gibi faktörler esas alınarak öncelikli dönüşüm alanları belirlenecek.

Gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek

Plan kapsamında gayrimenkullerin gerçek değerleri tespit edilecek ve değer artışlarının kentsel dönüşümde finansman kaynağı olarak kullanılması sağlanacak.

Kentsel dönüşüm uygulamalarındaki anlaşmazlıkların daha hızlı çözüme ulaştırılması için ihtisas mahkemeleri oluşturulacak.

Yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacak

Kalkınma planı kapsamında kentsel dirençliliği artırmak ve olası riskleri azaltmaya ilişkin çalışmalar da yürütülecek. Bunun için 1/1000 ölçekli aktif fay haritaları hazırlanarak fay sakınım hattı belirlenecek.

Tüm illerde millet bahçesi

Tüm illerde millet bahçesi çalışmaları sürdürülürken yerel yönetimlerin akıllı şehir uygulamalarında yerli ürünlerin kullanımı yaygınlaştırılacak.

Tapu işlem belgeleri elektronik ortamda

Tüm tapu işlem belgeleri elektronik ortama aktarılacak ve işlemlerin elektronik ortamda takibi gerçekleştirilecek.

Dar ve orta gelirlilere yönelik 500 bin konut

12. Kalkınma Planı kapsamında 2024'ten 2028'in sonuna kadar dar ve orta gelirlilere yönelik TOKİ tarafından 500 bine konut yapılması hedefleniyor.

Afet konutlarının yapımında afetzedelerin barınma ihtiyacını en kısa zamanda karşılayacak şekilde hak sahipliği, geri ödeme ve finansman yöntemleriyle ilgili mevzuat yeniden ele alınacak.

Ekolojik koridorlar

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda iklim değişikliğinin etkilerine karşı dirençli ve düşük karbonlu ekonomiye geçişin sağlanması, sosyal adalet anlayışıyla çevreyle doğal kaynakların korunması ve yönetilmesi, toplumun çevreye karşı duyarlılığı ve bilincinin artırılması da amaçlanıyor. Ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik, canlıların barınma ve beslenme amacıyla kullanabileceği korunan alanlar ve doğal yaşamı destekleyen diğer alanlar arasında bağlantıyı sağlayan ekolojik koridorlar belirlenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)