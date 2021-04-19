TOKİ'deki yüzde 20 indirim kampanyası bu yıl da tekrarlanıyor

TOKİ'deki yüzde 20 indirim kampanyası bu yıl da tekrarlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TOKİ'deki konut ve iş yeri satın alımında uygulanan yüzde 20 indirim kampanyasının bu yıl da devam edeceğini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, geçen yıl ilan edilen ve halkın yoğun ilgisi ile karşılaşılan yüzde 20 indirim uygulamasıyla ilgili yeni bir müjde verdi.

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, TOKİ'den konut-iş yeri alanlara kalan taksitlerine yüzde indirim kampanyasının tekrarlanacağını duyurdu.

TAKSİT SAYISI 12'DEN FAZLA OLAN VE YÜZDE 25'İNDEN FAZLASINI PEŞİN ÖDEYECEKLERİ KAPSIYOR

Bakan Kurum, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun."