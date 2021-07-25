Tokyo Olimpiyatları'nda Japonya ile Fransa'dan iş birliği vurgusu

Tokyo Olimpiyatları açılış töreni dolayısı ile bir araya gelen Suga Yoşihide ile Emmanuel Macron "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için iş birliği konusunda mutabakata vardı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Tokyo Olimpiyatları açılış töreni kapsamında ülkeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu vesile ile siyasi ve ekonomik birçok konuda görüştü.

"SERBEST VE AÇIK HİNT-PASİFİK" VİZYONUNA YÖNELİK YAKIN İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLECEK

Suga ve Macron, Çin'in tehditkar faaliyetlerine karşı hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik yakın iş birliğinin geliştirilmesinde mutabakata vardı.

AŞILARA KÜRESEL DÜZEYDE ADİL ERİŞİMİN KONUSUNDA HEMFİKİRLER

Görüşme sonrası duyurulan ortak bildiriye göre iki lider, koronavirüsle mücadelede aşılara küresel düzeyde adil erişimin sağlanması için hızlı ve etkili çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

JAPONYA, FRANSA’YA OLİMPİYAT TECRÜBELERİNİ AKTARACAK

Bunun yanı sıra Tokyo 2020 Oyunları sürecinde Japonya'nın şimdiye kadar edindiği tecrübelerin Fransa'ya aktarılmasında da anlaşıldı. 2024 Yaz Olimpiyatları, Fransa'nın başkentinde düzenlenecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Öte yandan iki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede de iş birliği yapacak.

FRANSA'NIN BÖLGE İSTİKRARA KATKI SUNMAK İSTEĞİ

Kyodo ajansı, Hint ve Pasifik okyanuslarında ada bölgelerine sahip Fransa'nın çok uluslu askeri tatbikatlar ile bölgeye yönelik ilgisini artırdığını, ABD ve Japonya dahil demokratik ülkelerle bölge istikrarına katkı sunmak istediğini bildirdi.