Euro
10.0676
-0.11%
Dolar
8.5484
-0.18%
Altın
495.62
-0.39%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
296.000
2.74%
EXEN Coin
25.46
2.99%
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Tokyo Olimpiyatları'nda Japonya ile Fransa'dan iş birliği vurgusu

    Tokyo Olimpiyatları açılış töreni dolayısı ile bir araya gelen Suga Yoşihide ile Emmanuel Macron "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonu için iş birliği konusunda mutabakata vardı.
    • AA
    • 25.07.2021 - 09:08
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 09:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokyo Olimpiyatları'nda Japonya ile Fransa'dan iş birliği vurgusu

    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Tokyo Olimpiyatları açılış töreni kapsamında ülkeyi ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu vesile ile siyasi ve ekonomik birçok konuda görüştü.

    "SERBEST VE AÇIK HİNT-PASİFİK" VİZYONUNA YÖNELİK YAKIN İŞ BİRLİĞİNİN GELİŞTİRİLECEK

    Suga ve Macron, Çin'in tehditkar faaliyetlerine karşı hukukun üstünlüğüne dayalı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik yakın iş birliğinin geliştirilmesinde mutabakata vardı.

    AŞILARA KÜRESEL DÜZEYDE ADİL ERİŞİMİN KONUSUNDA HEMFİKİRLER

    Görüşme sonrası duyurulan ortak bildiriye göre iki lider, koronavirüsle mücadelede aşılara küresel düzeyde adil erişimin sağlanması için hızlı ve etkili çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

    Tokyo Olimpiyatları nda Japonya ile Fransa dan iş birliği vurgusu #1

    JAPONYA, FRANSA’YA OLİMPİYAT TECRÜBELERİNİ AKTARACAK

    Bunun yanı sıra Tokyo 2020 Oyunları sürecinde Japonya'nın şimdiye kadar edindiği tecrübelerin Fransa'ya aktarılmasında da anlaşıldı. 2024 Yaz Olimpiyatları, Fransa'nın başkentinde düzenlenecek.

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

    Öte yandan iki ülke, iklim değişikliğiyle mücadelede de iş birliği yapacak.

    Tokyo Olimpiyatları nda Japonya ile Fransa dan iş birliği vurgusu #2

    FRANSA'NIN BÖLGE İSTİKRARA KATKI SUNMAK İSTEĞİ

    Kyodo ajansı, Hint ve Pasifik okyanuslarında ada bölgelerine sahip Fransa'nın çok uluslu askeri tatbikatlar ile bölgeye yönelik ilgisini artırdığını, ABD ve Japonya dahil demokratik ülkelerle bölge istikrarına katkı sunmak istediğini bildirdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir