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    Toplam ciro endeksi ekimde artış gösterdi

    TÜİK verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 arttı.
    • AA
    • 14.12.2020 - 17:25
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    Toplam ciro endeksi ekimde artış gösterdi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

    Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 30,9 artış gösterdi.

    SANAYİ, İNŞAAT, HİZMET VE TİCARET CİRO ENDEKSLERİ ARTTI

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ekimde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 38,5, inşaat ciro endeksi yüzde 21,5, ticaret ciro endeksi yüzde 34,6, hizmet ciro endeksi de yüzde 8,8 artış kaydetti.

    Toplam ciro endeksi ekimde artış gösterdi #1

    AYLIK BAZDA YÜZDE 3,9 YÜKSELDİ

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 3,9 arttı.

    Ekimde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 1,3, ticaret ciro endeksi yüzde 2,8, hizmet ciro endeksi de yüzde 5,1 artış gösterdi.

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