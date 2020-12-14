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Toplam ciro endeksi ekimde artış gösterdi

Toplam ciro endeksi ekimde artış gösterdi

TÜİK verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,9 arttı.