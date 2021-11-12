Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 42,6 arttı

TÜİK, eylül ayına ilişkin sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ciro endekslerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayına ilişkin takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artış gösterdi.

EYLÜLDE TOPLAM CİRO ENDEKSİ YÜZDE 0,6 ARTTI

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,6 arttı.

SANAYİ CİRO ENDEKSİ YÜZDE 48,4 YÜKSELDİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 48,4 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

İNŞAAT CİRO ENDEKSİ YÜZDE 35,9 YARTIŞ GÖSTERDİ

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde bir önceki aya göre yüzde 3 yükseliş gerçekleşti.

TİCARET ENDEKSLERİ YÜZDE 35,5 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı.

HİZMET ENDEKSLERİ YÜZDE 59 ARTTI

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, eylülde yıllık bazda yüzde 59 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,6 yükseliş kaydetti.