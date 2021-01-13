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- Toplam ciro yıllık yüzde 38,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 38,9 arttı
TÜİK, kasım ayına ait toplam ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Kasım ayında yıllık yüzde 38,9 artış gösterdi.
- AA & Ensonhaber
- 13.01.2021 - 10:38
- Güncelleme : 13.01.2021 - 10:59
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ciro Endeksleri, Kasım 2020 verilerine göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, yıllık yüzde 38,9 artış düzeyine erişti.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Kasım ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 46,2, inşaat ciro endeksi yüzde 16,6, ticaret ciro endeksi yüzde 44,6, hizmet ciro endeksi yüzde 16 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 5,4 YÜKSELDİ
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2020 yılı Kasım ayında aylık yüzde 5,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2020 yılı Kasım ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,5, ticaret ciro endeksi yüzde 7, hizmet ciro endeksi yüzde 3 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 2,5 azaldı.