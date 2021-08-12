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- Toplam ciro yıllık yüzde 63,1 artış gösterdi
Toplam ciro yıllık yüzde 63,1 artış gösterdi
- AA & Ensonhaber
- 12.08.2021 - 10:36
- Güncelleme : 12.08.2021 - 10:58
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 ciro endekslerini açıkladı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Haziran ayında yıllık yüzde 63,1 arttı.
SANAYİ SEKTÖRÜ, İNŞAAT, TİCARET VE HİZMET CİRO ENDEKSLERİNİN TÜMÜ ARTIŞA GEÇTİ
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 78,2, inşaat ciro endeksi yüzde 29,7, ticaret ciro endeksi yüzde 55,5, hizmet ciro endeksi yüzde 74,8 arttı.
TOPLAM CİRO AYLIK HAZİRANDA YÜZDE 9,5 ARTIŞ GÖSTERDİ
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Haziran ayında aylık yüzde 9,5 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 6,2, inşaat ciro endeksi yüzde 1,9, ticaret ciro endeksi yüzde 12,2, hizmet ciro endeksi ise yüzde 11,9 artışa geçti.